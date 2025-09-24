Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş ertele maçında Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu oluyor. Lige iyi başlayamayan Kara Kartal bu maçtan 3 puan alarak moral kazanmak istiyor. Her iki kulübün taraftarı da şimdi "Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor. İşte detaylar...

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswill, Abdulsamet, Carole, Jung, Dorukhan, Mehmet Eray, Opoku, Cardoso, Tuci

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Abraham

Her iki takımda da birçok eksik var

Kayserispor deplasmanına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş’ta eksiklerin fazlalığı teknik ekibin elini zorluyor. Statü nedeniyle yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Salih Uçan ile henüz hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu da kadroda yer almayacak.

Ev sahibi Kayserispor’da da eksik sayısı az değil. Markus Gisdol’un öğrencilerinden Furkan Soyalp, Ali Karimi, Onugka, Hosseini, Deniz Dönmezer ve Bennaser statü nedeniyle; Benes, Mane ve Ackah ise sakatlıkları nedeniyle maçta sahne alamayacak.