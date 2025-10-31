Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu: Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti’yi getirdi
Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, teknik direktör Igor Tudor’un ayrılığının ardından takımın başına Luciano Spalletti’yi getirdi. Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Juventus, Igor Tudor’un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti’yi getirdi. 2022–23 sezonunda Napoli’yi 33 yıl sonra şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, 2026’ya kadar görev yapacak.
Kariyerine Empoli’de başlayan ve 30 yılı aşkın süredir teknik direktörlük yapan Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı. Tecrübeli isim, 2022–2023 sezonunda Napoli’yi 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğuna taşıyarak tarihe geçmişti.
Daha önce Roma, Inter, Zenit St. Petersburg ve Udinese gibi önemli takımlarda da görev alan Spalletti, Juventus’un açıklamasında “İtalya futbolunun en yenilikçi teknik direktörlerinden biri” olarak tanımlandı.
Spalletti’nin göreve başlamasıyla birlikte milli futbolcu Kenan Yıldız da deneyimli teknik adamla çalışacak.