Kılıçdaroğlu, Arjantin'in şampiyonluğunu kutladı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı" ifadelerini kullandı.