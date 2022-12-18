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Kılıçdaroğlu, Arjantin'in şampiyonluğunu kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'i kutladı.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı" ifadelerini kullandı.

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