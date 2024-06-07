Kız milli futbol takımlarının rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde A Ligi'nde bulunan 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 1. turda İngiltere, İtalya ve Polonya ile 4. Grup'ta yer aldı.

A Ligi'nde mücadele edecek 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı ise 1. turda Almanya, Bosna Hersek ve Belçika ile 2. Grup'ta bulundu.