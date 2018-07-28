Koç: Bu durumdan Fenerbahçe'nin gücüyle çıkacağız

28 Temmuz 2018

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya Ali Koç, kulüp başkanı olarak ilk kez katıldı.

Divan üyeleri tarafından ayakta alkışlanarak kürsüye gelen Ali Koç, mali yapıdan bahsederek, "Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşına girmesi gerektiğini gösteriyor. Mali bağımsızlığımız tehlike altındadır. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding üyesi olarak değil. Koç Holding'in değil, Fenerbahçe'nin gücüyle bu durumdan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç'un desteğiyle 1,5 ayda 200 milyon lira borç ödedik"

Fenerbahçe Kulübünde en önemli şeyin güven olduğunun altını çizen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güven, kurması zor, kaybetmesi bir günlük olaydır. Biz elimizden geleni yapacağız, dedim. Hayal satmadık. Bugünden yarına bir şey değişmeyecek ama tek tek taşları üst üste koya koya eski günlerimize gideceğiz, dedik. Böyle de devam edeceğiz. İki döneme bundan ihtiyacımız var. 6 yılda borçlar ödenmez ama dönüşü olmayan iyi bir duruma gideriz."

Mali durumun iç açıcı olmadığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de dönüşüm olmazsa bizi çok daha tehlikeli günler bekliyor, dedik ancak karamsar olmayalım. Yepyeni bir hikaye yazmanın zamanı. Yeniden atılım zamanı. Yeniden tarih yazmanın zamanı. Yeniden Türkiye'ye umut, güç verme zamanı Fenerbahçe olarak. Yeniden rakiplerimizden, toplumdan sevgi ve saygı görmeye layık olma zamanı. Sevmeden saymadan kimse sizi saymaz, sevmez. Yeniden hem spor hem de spor dışında çalışanıyla, sporcusuyla, yönetimiyle, taraftarıyla örnek bir kulüp olma zamanı. Son olarak da Fenerbahçe Kulübü, sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe Kulübünün spordan daha fazla sorumlulukları vardır. Bu ülkeye sorumlulukları var. Biz sosyal sorumlulukta da şampiyon olmalıyız. İyilik saçan bir kulüp olmalıyız. Yakın zamanda, belki bir sene içinde, Fenerbahçe, Türkiye'de yaşam kalitesini bir konuda artıracak bir konumda olacak ve bu ülkeye hizmette bulunacak."

"Şanssızlığımız belki de bu maçla dönecek"

Ali Koç, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'yla eşleşmesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Benfica maçımız var. Talihsiz bir kura çektik. Bu şanssızlık bir yerde, belki de bu maçla dönecek. Bu yeni Fenerbahçe, yeni enerji, gençlerimizle yeni hocamızla ve diğer tüm sporcularımızla bu turu geçebiliriz."

Sarı-lacivertlilerin altyapısında bulunan 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a değinen Koç, "Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. Kendisiyle ve ailesiyle iki defa görüştüm. Sportif direktörümüz de görüştü. Daha evvelki yönetim de onlarla mukavele imzaladı. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunun en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Futbolda bazen aileler, çocuklarını o kadar iyi yetiştiriyorlar ki kariyerine büyük katkıda bulunuyorlar. Bazıları da tam tersi. Ömer Faruk'un ailesi umarım çocuklarını uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirirler." şeklinde konuştu.

Genç futbolcuların transferinin önemine dikkati çeken Koç, şunları söyledi:

"Fenerbahçe Kulübünün en büyük yatırımı futbolcudur. Genç futbolcular bulunmalı, onları parlattıktan sonra satabilmeliyiz. Bizim temel prensiplerimizden biri de budur. Biz bir sporcu fabrikası olmak zorundayız. 3 oyuncumuza profesyonel sözleşme imzalattık. Altınordu maçında 2'si oynadı ve gelecek adına ümit verdi. Gençliğe güvenen bir hocamız var. Maalesef Türkiye'de hocalarımız baskı altında genç oyuncularda. Cocu'yu seçerken en önem verdiğimiz konu, gençlere verdiği önemdi. İnşallah biz de önce futbolda sonra diğer branşlarda bir sporcu fabrikası olacağız."

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulamasına da değinen Koç, "Futbolda FFP çok yeni. O da kendi içinde değişime uğruyor. FFP, futbol takımlarını doğru yola sokmak için yapılıyor. Bunu fırsat olarak görüyorum ben. Türk futbolunun içinde olduğu borç sarmalından ve günü kurtarmaktan vazgeçmeliyiz. Türkiye çok güçlü bir ülke ve sporda da çok güçlü olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA