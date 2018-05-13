Koç: Fenerbahçe hak ettiği şekilde yönetilmeli

13 Mayıs 2018

Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, Almanya'nın Köln kentinde Avrupa Fenerbahçe Kongre Üyeleri Platformu'nun organize ettiği etkinliğe katıldı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe dev bir camia ve hak ettiği şekilde yönetilmelidir. Bunun için de çok önemli noktalara birinci sınıf insanlar gelmek zorunda. Bu ateşten bir gömlek. Hedef olmamaları için düşündüğümüz yöneticileri şimdilik açıklamıyorum ama günlük işleri profesyonellerin yönetmesi gerektiği düşüncesini yerleştirmek istiyorum." dedi.

2012 yılında yönetim kurulundan ayrıldığı süreçte büyük bir sevgi, teveccüh ve beklentiyle karşılaştığını söyleyen Koç, başkan adaylığına uzanan süreci şöyle anlattı:

"2015 yılında 'artık elini taşın altına koyma zamanı geldi' dedim. Başkanımız beni 2015 yılında kendisinden sonraki aday olarak işaret etti. O zaman büyük gurur duymuştum, hala da gurur duyduğumu söyleyebilirim. Ama zaman içinde bu işaretin, bu ifadenin samimiyetini de sorgulamadım değil. Ben herhalde bu topa hiçbir zaman girmem düşüncesiyle işaret edilmiştim. Neden bunu söylüyorum çünkü ben bu topa girdikten sonra, adaylık sürecine girdikten sonra bambaşka bir söylemle ve iftiralarla karşılaştım. Biz 'sevgi eylem gerektirir' dedik. Bu yola çıkarken kimlerle yarışacağımızı, neler olabileceğini düşünerek, tahlil ederek girdik. İnşallah bundan sonraki süreçte Allah utandırmaz. İnşallah Fenerbahçemize yakışır, seviyeli, demokratik ve örnek bir şekilde bu süreci tamamlarız. Görüyorum ki önümüzdeki birkaç hafta çetin geçecek. Siz bana inanmaya devam edin."

Ali Koç, "Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bugünkü mali durum bize göre hak etmediği bir durum." yorumunu yaptı.

"Tribünlerde boşluklar var"

Kulübün taraftar ile aidiyet duygusunun zayıfladığını gözlemlediklerini ifade eden Koç, "Tribünlerde son iki senedir alışık olmadığımız boşluklar var. Aynı zamanda baktığımız zaman son iki senedir alışık olmadığımız şekilde iç saha puan kaybımız var. Dolayısıyla bu iki unsur beni hızlandırdı. Bu yüzden beklediğimizden daha erken bu yola çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah omuz omuza Fenerbahçemizi hep beraber hak ettiği yer olan zirveye çıkarabiliriz." diyen Koç, "Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Çabalayacağız, uğraşacağız, daha fazla sıkı sıkıya sarılacağız, hep beraber aradığımız noktaya geleceğiz. " şeklinde konuştu.

"Gelirlerimizi arttırmamız lazım"

Bazen "projeleri yok" ve "beceremez" gibi ithamlarla küçümsendiklerine işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Aslında yapmak istediğimiz çok basit ve olması gereken şeyler. Fenerbahçe bir spor kulübüyse sporun ruhunu yansıtan bir kulüp olmalıdır, örnek olmalıdır. Fenerbahçe Türk sporunun itici gücü olmalıdır. Kuvvetli bir mali durumunuz olması gerekiyor. Borç yükünün, maliyetinin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Son dönemde gelirlerimiz azalırken giderlerimiz artıyor. O yüzden finansal anlamda gelirlerimizi arttırmamız lazım. Sponsorluk gelirlerimizi arttırabiliriz. Sadece futbol için değil tüm branşlar için, bir kısmı da şimdiden hazır olan sponsorluk konusunda ciddi bir artışımız olacak."

Kulübe üye kazandırmanın önemine değinen Koç, şöyle konuştu:

"Birbirinizi teşvik etmelisiniz. Tabii ki küfre, hakarete karşıyız ama ondan çok daha öteye gittiğinin farkındayız. Biz seçildiğimiz taktirde tüm ihraçları inceleyeceğiz çünkü çok fazla itiraz gelmeye başladı. Kulübümüze üye kazandıracağız. Bu bize iki şey getirecek. Bir tabii ki mali destek getirecek, ikincisi de Fenerbahçe'nin çok daha bağımsız olmasını sağlayacak. Öyle binlerce kişinin aidatının ödenmesi gibi konuları bertaraf edeceğiz, onu yapanlar da büyük tabloda, o tabloyu değiştiremeyecek duruma gelecek."

Kaynak: AA