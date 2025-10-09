Kocaelispor’un yeni evi: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu

Kocaelispor, Süper Lig öncesi önemli bir sponsorluk adımı attı. Kulüp, stat isim sponsorluğu konusunda Turka Araç Muayene ile anlaşma imzalayarak, stadın adını “Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu” olarak değiştirdi.

Statta düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bu imza milyonlarca taraftarın kalbine atılıyor”

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, sponsorluk anlaşmasının yalnızca ticari değil, duygusal bir anlam da taşıdığını söyledi.

Durul, “Bu imza sadece iki kurum arasındaki bir anlaşma değil, milyonlarca taraftarın kalbine atılan bir imzadır. Ekonomik anlamda da hem spor ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Durul, Kocaelispor’un her geçen gün finansal olarak güçlendiğini belirterek, “Kulübümüz güçlendikçe Süper Lig yolculuğuna daha emin adımlarla devam edecek. Bu anlaşma, birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da pekiştirecek” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Kocaelispor’un gelişimine katkı sağlamak”

Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, imzalanan anlaşmanın Kocaelispor’un gelişimi için bir başlangıç olduğunu söyledi.

Salman, “Turka olarak dinamizmimiz, kararlılığımız ve mücadele ruhumuz Kocaelispor’un karakteriyle örtüşüyor. Bu iş birliği sadece bir sponsorluk değil, şehirle kurduğumuz güçlü bağın bir göstergesidir.” dedi.

Salman ayrıca, 14 Ekim’de A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ile bu statta karşılaşacağını hatırlatarak, “O gün burada milli coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Ardından Kocaelispor’umuzun da Süper Lig’deki başarısını bu statta kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Milli maç öncesi heyecan ve Filistin mesajı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, A Milli Takım’ın 14 Ekim’deki Gürcistan maçı için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Durul, “Kocaeli ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak. Bu karşılaşmada Filistin’e destek için özel bir çalışma yapmayı planlıyoruz” dedi.

Durul, taraftar grubu Hodri Meydan’ın da maça yoğun ilgi gösterdiğini, federasyondan ek bilet taleplerinin yanıtını beklediklerini söyledi.