Kocaman, Avcı'nın bileğini 7 maçtır bükemiyor

08 Şubat 2018

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü mücadele edecekleri Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı karşısında 7 maçtır kazanamıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda oynanacak zorlu maçta iki tecrübeli teknik adamın birbirleriyle olan rekabeti dikkati çekiyor.

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, deneyimli meslektaşına karşı son yıllarda üstünlük kurmakta zorlanıyor.

Avcı'nın takımına (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de Fenerbahçe'nin başında 4-2'lik sonuçla alan Kocaman, daha sonra meslektaşına üstünlük kurmakta zorlandı.

İki teknik adam bu maçta sonra 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu son 7 maçta Avcı, Kocaman karşısında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.

13. randevu

İki teknik adam kariyerlerinde birbirlerine 13. kez rakip olacak.

Kocaman ve Avcı, bu rekabette 4'er kez takımlarına galibiyet sevinci yaşatırken, 4 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.

İki tecrübeli teknik adam arasında oynanan ilk maçta Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Ankaraspor, 14 Eylül 2008'de Abdullah Avcı'nın takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etmişti.

Kocaman, Avcı'ya karşı kupa kazandı

Aykut Kocaman, son 7 yıldır meslektaşını mağlup edemese de geçen sezon Avcı karşısında Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Atiker Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman ile Medipol Başakşehir'in başındaki Abdullah Avcı, geçen sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Kocaman'ın takımı rakibine seri penaltı atışları sonunda üstünlük kurarak tarihi bir başarı elde etti.

17 Kasım 2011 ile 20 Ağustos 2013 arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Abdullah Avcı, 5 Haziran 2014'te İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den 29 Mayıs 2013'te istifa eden Aykut Kocaman, 28 Ekim 2014'te Konyaspor ile anlaştı.

Abdullah Avcı ile Aykut Kocaman, 1 Ekim 2011 ile 8 Mart 2015 tarihleri arasında birbirlerine rakip olamadı.

- İlk deneyimleri birlikte



Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, ilk teknik direktörlük deneyimlerine aynı anda aynı takımda başladı.

Teknik direktör Ziya Doğan'ın istifası sonucunda İstanbulspor'da 5 Nisan 2000'de Kocaman ve Avcı, yeni bir oluşumla takımın başına geçti.

O dönem faal futbol oynayan Aykut Kocaman, İstanbulspor'da antrenör-futbolcu olarak göreve getirildi. Ziya Doğan'ın yardımcılığını yapan Abdullah Avcı ise bu sefer Aykut Kocaman'ın yardımclığını üstlendi.

Bu iki isim İstanbulspor'un başında 2 ay birlikte görev alarak 7 maça çıktı.

Kaynak: AA