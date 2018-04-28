Kocaman: Beşiktaş'ın sahada yer alacağını düşünüyorum

28 Nisan 2018

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yendiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın derbiye çıkmama kararını değerlendirdi.

Beşiktaş Kulübünün ciddi bir karar aldığını ancak bundan vazgeçeceğini düşündüğünü anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Maçı tatil ettiren gerekçelerden birisi hakemin Şenol hocanın başının yarıldığını yazması. Sahanın içindeyken böyle bir yarılma yok. Açık ve net gözüküyor. Gerçeklerin söylenmesi lazım. Gökhan Gönül'ün net videosu var, hakem kararı olmadan içeri giriyorlar. Delillere bakınca hükmen galibiyeti istemesi gereken taraf Fenerbahçe. Bu dünyanın içinden geliyorum. Futbolun içindeyim. İş 'Sahada bitsin.' diyorum. Beşiktaş'ın bizi 10 kişiyle de yenecek gücü var. Biz de onlara 10 kişiyle orada gol attık. Aldıkları bu karar kuvvetli bir karar ancak arkasında durmaları zor. Beşiktaş'ın sahada yer alacağını düşünüyorum. Bu bizi biraz yumuşatmaya yönelik bir uygulama gibi. Çok lüks, sürpriz olur Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması. Bu tamamen benim değerlendirmem."

"2010-2011 sezonundan bile daha yıpratıcı"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki en yıpratıcı sezonunu geçirdiğini dile getirdi.

Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

"2010-2011 sezonu bile bu kadar yıpratıcı olmadı. Bu sezon hepsinden daha yıpratıcı bir sezon oldu. Kendi maçlarımızı kazanmak ligi şampiyon tamamlamaya yetmiyor. Önemli bir hafta. Üzerimizdeki 3 rakip ikisi birbirleriyle oynuyor, diğeri Osmanlıspor deplasmanında. Muhtemel puan kayıplarının olacağı bir hafta. Son derece olumlu olarak söylüyorum, cüretkar oyun yapısına sahip Kasımpaşa'yı geçmemiz gerekiyordu. İlk yarı kendi adımıza doğru oyunu çok başarılı oynayamadık. Öne geçmemize rağmen dengemiz bozuktu. İkinci yarı son derece hızlı başladılar ve bunu kontrol edemedik. Maç boyunca zaman zaman aksak görüntü göstermesine rağmen Şener'in olağanüstü golü maçı bize çevirdi. Büyük bir umutla yarını bekliyoruz."

Kasımpaşa maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararları da değerlendiren Kocaman, "Kasımpaşa'nın net bir penaltısını vermedi. Bizim de lehimize 3 penaltı vardı. Cüneyt Çakır'ın affedemeyeceğim görüntüsü 94. dakikada Beşiktaş maçında sarı kartlık pozisyonda lehimize faul vermemesi. O pozisyon kalemizde gol oldu ve rakibimize ikili averajı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA