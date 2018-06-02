Koç'tan Yıldırım'a: Siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz

02 Haziran 2018

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe'nin seçimli kongresinde konuştu.

Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik olarak, "Sayın başkanım, 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz" dedi.

Ali Koç, "Mali konularda sürdürülemez bir durumda olduğumuzu söyledik. Futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmemiz gerektiğini, en büyük transferimizin felsefe değişikliği olacağını söyledik. Nasıl bir futbolcu fabrikası olabileceğimizi anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar hep bir araya gelerek televizyonda konuşmak istedim ama siz yanaşmadınız" diye Yıldırım'a seslenen Koç, "Doğruları kimin söylediğini kongre üyelerinin takdir ve vicdanlarına bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Kongre üyeleri arasında gerginlik

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un konuşmasının sonlarına doğru ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Koç'un konuşmasına müdahale ederek bir kişinin elini sıkmadığı konusunda kendisine serzenişte bulundu.

Ali Koç, "Başkan, ''Bir tane arkadaşımın elini sıkmadın'' diyor. Haklı ama iş öyle bir noktaya geldi ki; kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım" deyince ortalık karıştı.

İki başkan adayını destekleyen tribünlerde karşılıklı atışmalar oldu. Koç, konuşmasının bitimine 2 dakika kala çıkan olaylar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı.

Koç'un konuşmasından satır başları:

"Bugüne kadar 49 ayrı etkinliğe katıldık. Buralarda dilimiz döndüğünce, özlediğimiz Fenerbahçe'yi anlatmaya çalıştık."

"Bugüne kadar hep bir araya gelerek televizyonda konuşmak istedim ama siz yanaşmadınız. Doğruları kimin söylediğini kongre üyelerinin takdir ve vicdanlarına bırakıyorum."

"İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı gördükçe, hatırlayınca, belki o zaman harcanan 100 milyonlarca euro, sayısız kalıcı yatırıma rağmen, neden kupa sayısında rakiplerimizin gerisinde kaldığımızı daha iyi anlayacağınızı sanıyorum."

"Hiçbir rakibimize ikinci sınıf muamele yapmamalıyız. Küfüre karşıyız demek yetmez, arkasında durmalısınız. Nefret söylemiyle global alanda ilerleyemiyoruz. Sponsorlar kaçıyor."

"Kötülük yarışları bugüne kadar biz hiçbir şey kazandırmadı. Hiçbir yöneticimizin de seyircimize küfür etme hakkı yoktur."

"Başkan olursam; şeffaf, öz eleştiri yapan bir anlayış benimseyeceğiz. O yüzden en büyük transferimiz, mantalite diyoruz."

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