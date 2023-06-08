Konferans Ligi şampiyonu West Ham United oldu

UEFA Konferans Ligi final mücadelesinde, İtalyan ekibi Fiorentina ve İngiliz kulübü West Ham United karşı karşıya geldi. West Ham, son dakikada gelen golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve namağlup şampiyon oldu.

Çekya’nın başkenti Prag’da oynanan final gergin bir atmosferde oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında, West Ham taraftarının sahaya attığı madde nedeniyle Fiorentina kaptanı Cristiano Biraghi kafasından yaralandı. Kısa süreli duraklamanın ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Finaldeki gol perdesini 62. dakikada Said Benrahma açtı. Cezayirli futbolcu, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve West Ham’ı 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Ancak İtalyan ekibi, bu gole kısa sürede yanıt verdi. Dakika 67’yi gösterirken ceza sahası içinde yakaladığı fırsatı harcamayan Giacomo Bonaventura durumu 1-1’e getiren isim oldu.

Maçın uzatmalara gitmesi beklenirken, Lucas Paqueta’nın ara pasında savunmanın arkasına müthiş sarkan Jarrod Bowen, 90. dakikada attığı golle kupayı West Ham United’a kazandırdı.

Hiç maç kaybetmedi

Bu sezon Konferans Ligi’nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen West Ham United, Fiorentina’yı 2-1 yenerek namağlup şekilde şampiyon oldu. West Ham, Konferans Ligi’nde oynadığı 13 maçın 12’sini kazanırken, sadece çeyrek final ilk maçında Gent ile 1-1 berabere kaldı.