Kongreye mali yardım damga vurdu

02 Haziran 2018

Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ilk gününde adaylar son kez üyelere seslendi.

Kurul için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi.

İki başkan adayı içerisinde ilk konuşmayı Ali Koç yaptı. Koç, "Sayın başkanım, 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz" dedi.

Ali Koç, "Mali konularda sürdürülemez bir durumda olduğumuzu söyledik. Futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmemiz gerektiğini, en büyük transferimizin felsefe değişikliği olacağını söyledik. Nasıl bir futbolcu fabrikası olabileceğimizi anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında gerginlik

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un konuşmasının sonlarına doğru ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Koç'un konuşmasına müdahale ederek bir kişinin elini sıkmadığı konusunda kendisine serzenişte bulundu.

Ali Koç, "Başkan, ''Bir tane arkadaşımın elini sıkmadın'' diyor. Haklı ama iş öyle bir noktaya geldi ki; kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım" deyince ortalık karıştı.

İki başkan adayını destekleyen tribünlerde karşılıklı atışmalar oldu. Koç, konuşmasının bitimine 2 dakika kala çıkan olaylar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Koç, maliye politikalarını internet sitesinde yayımlayacaklarını ifade etti.

Yıldırım: En sonunda alkışlayacaksınız

Aziz Yıldırım ise konuşmasına başlarken, kendisini alkışlayanları uyaran Yıldırım, "Alkışlamaya gerek yok. En sonunda alkışlayacaksınız" dedi.

Yıldırım, kongre üyeleri arasındaki gerginlik sonrası, "Bana yapılan saygısızlığı affetmem; ayıp oluyor" diye konuştu. Yıldırım, "Lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe kongresi. 20 sene bu kulübe hizmet ettim, çocuğumun nafakasını verdim, hapis yattım. Ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek giderseniz. Kim seçilirse başkan o olur. Nedir yani? Televizyonlar veriyor, amigo gibi olduk" ifadelerini kullandı.

"Ne veriyorsan aynısını vereceğim"

Yıldırım, "Yargıtay hala 'Suçsuzsunuz' demedi ve biz de onların yakasına yapışamıyoruz. Sayın Ali Koç diyor ki 'Aziz Başkan merak etmesin konunun takipçisiyiz.' Ali kardeşim konuyu yanlış anlamış; bu benim değil, Fenerbahçe'nin davası" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Sayın Ali Koç... Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim verecek. Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına sen geç. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Bu yarışın kazananı Fenerbahçe olsun."

Koç: Ne veriyorsanız ben bir fazlasını veriyorum

Aziz Yıldırım'ın kendisi ile ilgili dediklerine cevap vermek için kürsüye tekrar gelen Ali Koç, Yıldırım'ın kendi destekçisi olan bir kişinin ve abisinin Galatasaraylı olduğu eleştirilerine yanıt verdi. Koç, Yıldırım'ın mali destek ile ilgili çağrısına ise, "Madem vardı, bu zaman kadar neden vermediniz, illa aday mı olmam gerekiyordu" cevabını verdi.

" Topunuzla tüfeniğinizle gelin "

Koç, "Başka takımın taraftarlarını bilmeyerek üye yaptım diyor. Bilabedel ne demek. Üye olan kişinin üyelik bedelinin başkası tarafından ödenmesi. Başkan takımın taraftarlarını seçim kazanmak için bunu yaparken, "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" diye kastettiğinizi sanmıyorum. Binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz ödemiyor musunuz? Gözünüzün içine bakarak soruyorum... Getirin neyiniz varsa getirin. Topunuzla tüfeniğinizle gelin" diye konuştu.

Koç kürsüden inerken, "Siz ne veriyorsunuz ben bir fazlasını veriyorum" dedi.

Yıldırım'dan 150 milyon euro sözü

Son olarak kürsüye çıkan Aziz Yıldırım şu cümleyi kurdu: "Seçildiğimde 150 milyon euroyu, sponsorlarla birlikte vereceğim"

Genel Kurul'da Divan Başkanlığını ise oy birliği ile seçilen Vefa Küçük yaptı.

Tansiyon zaman zaman yükseldi

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede yarışan iki başkan adayı Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u destekleyenler arasında sık sık tartışmalar çıktı. Tartışmalar, kongre üyesi Zeki İzci'nin konuşmasının ardından tavan yaptı. Aziz Yıldırım'ı eleştiren ve "Yüzde 70 oyla başkan Ali Koç olacak." açıklaması yapan İzci'ye sarı-lacivertli kulübün mevcut yönetim kurulundan büyük tepki geldi.

Konuşmasının ardından kürsüden inmek üzereyken İzci'ye ilk tepkiyi Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu gösterdi. Sinirli bir şekilde İzci'nin üzerine doğru gelen Ekşioğlu, bağırarak tepkide bulundu. Daha sonra yönetim kurulu üyesi Ali Cenk Başak da Zeki İzci'nin üzerine yürüdü. Bu sırada iki başkan adayının destekçileri de olaya dahil olunca tezahüratlarla gerginlik arttı.

Başkan adayı Ali Koç, kendisini destekleyen üyelere doğru dönerek, "Lütfen sakin olun, provokasyonlara gelmeyin." uyarısında bulundu.

Vefa Küçük ile araya girenler sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan iki başkan adayını destekleyen üyeler tribünde farklı bölümde oturdu. İki tarafın arasında özel güvenlik ekipleri yer aldı.