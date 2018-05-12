Konya'da beraberlik
Atiker Konyaspor'un Göztepe'yi ağırladığı maçta, iki takım da karşılıklı buldukları tek gol ile 1 puana razı oldular.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Atiker Konyaspor-Göztepe karşılaşmasının 7. dakikasında Ghilas'ın sağ kanattan ortasında topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
28. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Fofana'nın rakibini geçerek ceza sahası önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Kosanovic'in korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghilas'ın kafa vuruşunda, Ferhat Öztorun topu çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
56. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Halil Akbunar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şuta, altıpas içerisinde dokunan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
76. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Eto'o'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta kaleci Beto topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı altıpas içerisinde önünde bulan Ömer Ali Şahiner, topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla Konyaspor'un puanı 36'ya, Göztepe'ninki ise 49'a çıktı.
Kaynak: AA