Konya’daki Türkiye – İspanya maçına İngiliz hakem!
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile oynayacağı kritik maçın hakemi belli oldu. 7 Eylül Pazar günü Konya’da oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.
Türkiye ile İspanya arasında 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede düdük, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’da olacak.
Hakem kadrosu
Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olurken, VAR’da Jarred Gavan Gillett, AVAR’da ise Darren England görev yapacak.
Türkiye’nin "şanslı hakemi"
Michael Oliver, daha önce A Milli Takım’ın iki maçında düdük çaldı.
İngiliz hakemin yönettiği bu karşılaşmalarda Türkiye, 2015’te Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde deplasmanda Kazakistan’ı 1-0 ve 2021 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’yı 4-2 mağlup etmeyi başardı.