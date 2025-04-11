Konyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor... FIFA’dan 8 Türk kulübüne transfer yasağı!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), çeşitli gerekçelerle Türk futbol kulüplerine transfer yasağı cezaları uygulamaya devam ediyor. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan transfer yasağı listesine göre, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren 8 Türk kulübü transfer yapmaktan men edildi.

Süper Lig’den 3 kulüp yasağa takıldı

FIFA'nın yayınladığı bilgilere göre, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor’a üçer dönem transfer yasağı getirildi. Bellona Kayserispor ise borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Bu üç kulüp, yeni oyuncu kaydı yapamayacakları gibi, mevcut futbolcuları dışında herhangi bir takviye yapma şansına da sahip olamayacak.

1. Lig ve alt liglerden de kulüpler listede

FIFA’nın transfer yasağı verdiği kulüpler yalnızca Süper Lig ile sınırlı kalmadı.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden:

* MKE Ankaragücü

* Solwie Energy Fatih Karagümrük

* Central Hospital Ümraniyespor

kulüplerine de üçer dönem transfer yasağı uygulandı.

Altay ve Bursaspor da yasaklı

Ayrıca Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altay ile, Nesine 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor da transfer yapma hakkını kaybetti. Bu kulüplerin de, borçlarına ve FIFA tarafından bildirilen yükümlülüklerine uygun hareket etmedikleri gerekçesiyle cezalandırıldıkları belirtildi.

Borçlar nedeniyle yasaklar artıyor

FIFA'nın kulüplere yönelik transfer yasakları genellikle futbolculara veya kulüplere olan borçların ödenmemesi, sözleşme ihlalleri veya mahkeme kararlarının uygulanmaması gibi gerekçelere dayanıyor. Transfer yasağı getirilen kulüplerin büyük çoğunluğunun, FIFA tarafından belirlenen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılıyor.

Transfer yasağı nasıl kalkıyor?

Transfer yasağı getirilen kulüplerin, yasak süresince yeni futbolcu kaydı yapmaları mümkün değil. Ancak, borçlarını ödemeleri veya ilgili ihtilafları çözmeleri halinde, yasağın kaldırılması için FIFA'ya başvurmaları mümkün.