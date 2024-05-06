Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! (Maç saat kaçta, hangi kanalda?)

Konyaspor ile Fenerbahçe, bugün Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Şeker olacak.

Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Alman VAR hakemi

Mücadelede VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oturacak. AVAR'da da Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak görev yapacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilen Süper Lig'de, Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan Konyaspor maçı saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma BEIN Sports ekranlarında futbolseverlerle buluşacak