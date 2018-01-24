Kupada çeyrek final programı belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
İlk maçlar
30 Ocak Salı:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
31 Ocak Çarşamba:
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)
1 Şubat Perşembe:
20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
İkinci maçlar
6 Şubat Salı:
20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
7 Şubat Çarşamba:
18.30 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)
8 Şubat Perşembe:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
Kaynak: AA