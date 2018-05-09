Kupada finale doğru

09 Mayıs 2018

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek.

Kupada bu yıl namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini de dindirmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te almıştı. TFF Süper Kupa maçında sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek son kupa sevincini yaşadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu hasreti bitirmek için sahada yer alacak.

Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

7. kupanın peşinde

Türkiye Kupası'nda bir sezon aranın ardından tekrar finale yükselen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak.

Son 14 sezonda 8. toplamda ise 17. kez final oynayacak sarı-lacivertliler, bu kupayı 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kazandı.

Aykut Kocaman tarihe geçmek için sahada

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan teknik adam unvanının tek başına sahibi olacak.

Bu kulvarda, Fenerbahçe'yle iki, Atiker Konyaspor'la da bir kez mutlu sona ulaşan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör unvanını paylaşıyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin kazandığı son iki Türkiye Kupası'nda da takımın başında Aykut Kocaman vardı. Kocaman, bu kulvarda oynadığı 3 final maçını da kaybetmezken, takımları hiç gol yemedi.

18 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

Dirar iyileşirse tam kadro

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın yetişmesi durumunda kupa finaline tam kadro çıkacak.

Son iki lig maçında adale sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Dirar, kupa finaline yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Roberto Soldado.

Cüneyt Çakır'ın ikinci finali

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerininde ikinci kez Türkiye Kupası Finali'nde düdük çalacak.

Tecrübeli hakem kariyerinde şu ana kadar ilk ve tek Türkiye Kupası Finali'ni 2009-2010 sezonunda yönetti. Şanlıurfa'da oynanan söz konusu finalde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti.

Bu sezon rakibini yenemedi

Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iki kez karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup etmeyi başaramadı.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine sahasında 3-2 kaybederek şampiyonluk yolunda önemli yenilgiler aldı. Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de puan alamadığı tek takım da Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Kaynak: AA