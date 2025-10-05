La Liga’daki Bask takımları bu hafta Filistin’e destek verdi

İsrail'in Gazze'deki soykırımı, 3 Ekim'deki Osasuna-Getafe, 4 Ekim'deki Athletic Bilbao-Mallorca ve bugünkü Alaves-Elche maçlarında protesto edildi. Bask bölgesinin kulüpleri Osasuna, Athletic Bilbao ve Alaves'in taraftarları, tribünleri Filistin bayrakları ve İsrail'i protesto eden pankartlarla doldurdu.

Osasuna-Getefa maçının hemen başlarında bir anda sahaya yüzlerce tenis topu atan taraftarlar, oyunun durmasının ardından Filistin'e destek sloganları atıp, pankartlar açtı.

Ana pankartta "İsrail'i yok edelim" anlamına gelen Baskça "Israel suntsitu" yazılı pankart açan taraftarlar, Filistin bayrakları sallayarak, "Filistin bizim için hadi" sloganları attı.

Athletic Bilbao Kulübü de resmi sitesinden "Soykırımı durdurun" başlığı altında duyurduğu etkinlik kapsamında, maç öncesinde kulübün elçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) temsilcilerine atfen bir tören düzenledi.

Alkışlarla sahaya giren Thaljieh ve Filistinli mülteciler, tamamen dolu olan ve Filistin bayraklarının açıldığı tribünlerden gelen "Özgür Filistin" sloganlarına eşlik etti.

Alaves-Elche maçında da dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Guernica" tablosunun bir replikası tribünde kullanıldı.

Maçtan önce tribünlere Ikurrina (Bask Milliyetçi Partisi) renklerinde, 1937 faşist bombalamasını tasvir eden büyük bir pankart asılırken, yanına İsrail bombardımanı sonucu 20 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan İngilizce bir mesaj yer aldı.

Diğer yandan maçların canlı yayın haklarını satan İspanya'daki 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran LaLiga kurumunun, Osasuna, Athletic Bilbao ev Alaves kulüplerinin Filistin'e destek eylemlerini canlı yayında kestirmesi dikkati çekti.