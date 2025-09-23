Levante Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, Levante deplasmanına çıkıyor. Yoluna yenilgisiz devam eden ve ilk sırada yer alan yıldızlar topluluğu bu maçı da 3 puanla tamamlamak istiyor. Futbolseverler bugün özellikle bu maçı beklerken "Levante Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da büyük merak konusu...

Levante Real Madrid maçı ne zaman?

Levante Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30'da Valencia’daki Estadi Ciutat de València Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ve S Sport'dan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sánchez; Vencedor, Olasagasti, Rey; Álvarez, Romero, Etta Eyong

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Díaz, Güler, Vinícius Júnior; Mbappé