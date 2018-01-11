11 Ocak 2018

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Şener Özbayraklı, sarı-lacivertli takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

"Çok zorlu bir süreç yaşadık, bunu da en iyi şekilde atlattık" diyen Şener, "Puan farkı çok az. Bir maçlık fark var. Her zaman yarışın içindeyiz. Son 3 sezondur Fenerbahçe'deyim. Bu heyacın 3 yıldır yaşıyorum. Şu andaki motivasyonumuz iyi zaten. Ligin sonuna kadar yarışta olacağımızı gösterdik." dedi.

Kampı değerlendiren Şener, "Kamp ortamı her zaman yorucu geçiyor ama bunu keyifli hale döndürmek bizim elimizde. Hedefimiz ikinci yarıya daha iyi şekilde hazırlanmak. Bunu için çalışmalarımız sürüyor, bir sıkıntımız yok. Biraz yorgunluk vardı, hocamız bunu en iyi şekilde yönetti. Kısa bir süre kaldı, inşallah sakatlıksız kamp biter ve ikinci yarıya iyi başlarız." ifadelerini kullandı.

"Kim olduğumuzu herkes biliyor"

Son iki sezona kötü başladıklarının altını çizen sarı-lacivertli futbolcu, şöyle konuştu:

"Son iki sezona kötü başladık, puan kayıpları yaşadık. UEFA'dan elendik, bunlar bizi kötü yönde etkiledi. Büyük bir camiayız, iyi sonuçlar almamız gerektiğini biliyoruz ama bu sene için şunu söyleyebilirim, çok bireysel hata yaptık, maçlar ve puanlar kaybettik. Bunu atlattık, son 6 haftada kimsenin beklemediği sonuçlar aldık ve şu anda çok az bir puan farkı kaldı. Kim olduğumuzu herkes biliyor, puan farkı önemli değil, önümüzde çok maç var. Son haftalarda aldığımız sonuçlara kanmamamız gerekiyor inşallah en iyi şekilde ikinci yarıya başlarız ve puan farkını kapatırız."

"Hata konusuna takılmıyorum"

Şener, "Osmanlıspor maçında yaptığın hata seni nasıl etkiledi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hata konusuna takılmıyorum. Benim tek takıldığım nokta takım arkadaşlarımın emeklerini tek bir hata ile silebiliyorsunuz. Ben bir tek buna üzülüyorum, ben yaparım, başka arkadaşım yapar, bu futbol oyunu, bir insan hata yapacak ki sonuç alınsın. Ben hata yaptığım zaman üzüntüsünü yaşıyorum. Kimsenin art niyeti yok. Futbolda hatalar oluyor ve sadece o anda yaşıyoruz ve bitiyor. Tabi ki verdiğimiz zararı biz de düşünüyoruz, üzülüyoruz. Her zaman çalıştım ve kendimi en üst seviyeye çıkarmaya çalıştım. Her zaman oynamadım, bazen sabrettim. Yıllardır bu iştesiniz, futbolcuları tanıyorsunuz, etkilenmeyiz diye bir şey yok. Beklemek futbolcu için en zor dönem. Bunu ilk defa yaşamadım ama hiçbir zaman yılmadım. Şu anda en iyi yerdeyim. Oynuyorum, mutluyum, hiçbir sıkıntım yok. İnşallah futbol hayatım böyle devam eder."

"Türkiye'nin en üst düzey takımında oynuyorum"

Sarı-lacivertli futbolcu, Bursaspor'da oynadığı dönemle, Fenerbahçe'deki döneminin kıyaslanmasını istendiğinde ise, "Bursa'da oynadığım dönemle, bu tecrübe çok farklı. Orada çok şeyler aldım ama şu an Türkiye’nin en üst düzey takımında oynuyorum, o farklı bir tecrübe. Fenerbahçe'de oynadığın zaman rakipler size önlem alıyor, daha farklı durumlar ortaya çıkıyor. Şu anda sadece kendimle rekabet ediyorum. Çok fazla çalışıyorum. Tabii ki çok büyük bir camiada bulunuyorum, bu takımın bir parçasıyım. Şu andaki çabam oynamak değil kazanmak için uğraşıyorum. Bu şekilde devam ettireceğim." şeklinde konuştu.

"Çok bireysel hatalar yaptık"

Şener, ligin ilk haftalarında yaşadıkları puan kayıplarının, yaptıkları bireysel hatalardan kaynaklandığını belirtti.

Sarı-lacivertli futbolcu, sezon başında yeni bir hoca ve yeni futbolcular ile sezona başladıklarını hatırlatarak, "Bu dönemi atlattık. Çok bariz bireysel hatalar yaptık, bunlar bizi etkiledi. O durumlar olmasaydı, daha farklı bir konumda olabilirdik. İlk maçlarda taraftarımız sonuçlar kötü olunca küsmüştü, son 6-7 haftadır taraftarımız geliyor, iç sahada ve dış sahada kazanıyoruz. Eleştiriler çok aldık ama bunu bireysel olarak aldığımıza inanıyoruz. Hatalar yaptık, bunu düzeltmek için çaba gösterdik. Herkesin durumumuzdan mutlu olduğunu anlıyoruz. İnşallah takımımızı en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA