Lionel Messi, PSG'den ayrılıyor

PSG'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Lionel Messi, PSG'ye yarın veda edecek. Takımın teknik direktörü Galtier, "Tarihin en iyi futbolcusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak" diyerek ayrılığı açıkladı.

Önceki gün PSG, yeni sezondaki forma tanıtımını yapmış ve tanıtımda Messi de 30 numaralı formasıyla yer almıştı. Bu reklam çekimi ise Messi'nin takımda kalacağına işaret olarak görülmüştü.

Arjantinli starın yeni durağı merakla bekleniyor.