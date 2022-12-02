Louis Vuitton iki futbol devini buluşturdu

Moda devi Louis Vuitton, büyük ses getiren yeni kampanyası “Victory is a State of Mind” da iki rakip futbol ikonu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’yu, yeşil sahalardan uzaklaştırarak satrançta karşı karşıya getirdi. Kampanyanın fotoğrafları dünyanın en iyi moda ve portre sanatçısı Amerikalı Annie Leibovitz’in görsel ustalığına teslim edildi.

Marka FIFA ile 2010 yılından itibaren iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Daha önce Pele, Maradona ve Zinedine Zidane ile yaptığı projenin devamı niteliğini taşıyor. İki futbol efsanesi, saha dışında Louis Vuitton Damier evrak çantasını satranç tahtası olarak kullanıldığı bir karşılaşma görselinde yer alıyor. Oyun kuruculukları ve kıvrak zekalarını, hamle takip etme üstünlüklerine bu sefer Louis Vuitton’un kareleri üzerinde devam ettiriyorlar.

Satranç tahtasında dizilim aslında rastgele değil, 2017 yılında Norveç’de düzenlenen, “büyük ustalar” olarak anılan Carlsen ve Nakamura’nın oyunundan kritik bir anı ifade ediyor. Hatırlatmakta fayda var, bu satranç oyunu berabere bitti. Messi ve Ronaldo arasında ki maç nasıl sonuçlanır bilinmez ama bu karşılaşmanın en büyük kazananı, isabetli seçimleriyle Fransız moda evi Louis Vuitton oldu.