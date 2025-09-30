Maçta darbe alan 19 yaşındaki genç kaleci hayatını kaybetti
İspanya 3. bölgesel liginde oynanan maçta başına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. CD Colindres forması giyen genç file bekçisinin ölümü futbol camiasını yasa boğarken, federasyon ve kulüpler taziye mesajları yayımladı.
İspanya 3. bölgesel futbol liginde trajik bir olay yaşandı. CD Colindres’in 19 yaşındaki kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül’de oynanan Revilla karşılaşmasında geçirdiği ağır sakatlık sonucu yaşamını yitirdi.
Hava topunda aldığı darbeyle bilincini kaybetti
Mücadelenin 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda başına aldığı darbe sonrası bilincini kaybeden genç kaleciye, sağlık ekipleri sahada müdahale etti. Ramirez, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Doktorların yoğun çabalarına rağmen 19 yaşındaki Raul Ramirez’in hayatını kaybettiği açıklandı.
Cantabria Futbol Federasyonu, CD Colindres kulübü ve çok sayıda bölgesel kulüp genç kaleci için başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyon açıklamasında, “Raul Ramirez’in kaybı bizi derinden üzdü. Futbol ailesi olarak acısını paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.