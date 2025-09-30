Maçta darbe alan 19 yaşındaki genç kaleci hayatını kaybetti

İspanya 3. bölgesel futbol liginde trajik bir olay yaşandı. CD Colindres’in 19 yaşındaki kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül’de oynanan Revilla karşılaşmasında geçirdiği ağır sakatlık sonucu yaşamını yitirdi.

Hava topunda aldığı darbeyle bilincini kaybetti

Mücadelenin 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda başına aldığı darbe sonrası bilincini kaybeden genç kaleciye, sağlık ekipleri sahada müdahale etti. Ramirez, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Doktorların yoğun çabalarına rağmen 19 yaşındaki Raul Ramirez’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Cantabria Futbol Federasyonu, CD Colindres kulübü ve çok sayıda bölgesel kulüp genç kaleci için başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyon açıklamasında, “Raul Ramirez’in kaybı bizi derinden üzdü. Futbol ailesi olarak acısını paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.