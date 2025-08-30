Mahfi Eğilmez'den Fenerbahçe'ye açık mektup: Yeni bir Mourinho macerası yaşanmasın
Fenerbahçeliliğiyle de bilinen duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, kulübün gündemindeki teknik direktör tartışmalarına X hesabı üzerinden “Açık Mektup” ile yanıt verdi. Eğilmez, yabancı teknik direktör ısrarını eleştirerek, “Yeni bir Mourinho macerası yaşamak istemiyorsanız bu isimleri getirmeyin” uyarısında bulundu.
Fenerbahçeliliğiyle bilinen Eğilmez, kulüp yönetimine hitaben yazdığı “Açık Mektup”ta yabancı teknik direktör tercihine karşı çıktı.
"Gündemdeki isimler Türkiye'yi bilmiyor"
Mahfi Eğilmez, paylaşımında Fenerbahçe’nin mevcut yönetiminin iki Alman teknik direktörle ilgilendiğini hatırlattı. Ancak bu isimlerin Türkiye liglerini hiç bilmediğine dikkat çekti.
"Saran için de durum aynı"
Başkanlık için aday olan Saadettin Saran’ın da teknik direktör tercihini Conceseaicaou olarak açıkladığını belirten Eğilmez, hem mevcut yönetim hem de adaylar için uyarıda bulundu.
"Geçmiş yıllardan ders çıkarılmamış"
Yeni bir Mourinho macerasının yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, yabancı teknik direktör tercihleriyle yıllardır yaşanan hayal kırıklıklarından hâlâ ders çıkarılmamış olmasının anlaşılır olmadığını ifade etti.
Fenerbahçe'ye Açık Mektup:— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 30, 2025
Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi iki Alman TD ile ilgileniyormuş. Görebildiğim kadarıyla ikisi de Türkiye liglerini hiç bilmeyen kişiler. Başkanlık için aday olan Saadettin Saran da teknik direktör adayını Conceseaicaou…