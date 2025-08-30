Mahfi Eğilmez'den Fenerbahçe'ye açık mektup: Yeni bir Mourinho macerası yaşanmasın

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör arayışları gündemdeki yerini korurken, duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Eğilmez, kulüp yönetimine hitaben yazdığı “Açık Mektup”ta yabancı teknik direktör tercihine karşı çıktı.

"Gündemdeki isimler Türkiye'yi bilmiyor"

Mahfi Eğilmez, paylaşımında Fenerbahçe’nin mevcut yönetiminin iki Alman teknik direktörle ilgilendiğini hatırlattı. Ancak bu isimlerin Türkiye liglerini hiç bilmediğine dikkat çekti.

"Saran için de durum aynı"

Başkanlık için aday olan Saadettin Saran’ın da teknik direktör tercihini Conceseaicaou olarak açıkladığını belirten Eğilmez, hem mevcut yönetim hem de adaylar için uyarıda bulundu.

"Geçmiş yıllardan ders çıkarılmamış"

Yeni bir Mourinho macerasının yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, yabancı teknik direktör tercihleriyle yıllardır yaşanan hayal kırıklıklarından hâlâ ders çıkarılmamış olmasının anlaşılır olmadığını ifade etti.