Manchester City evinde farklı kazandı
İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, sahasında Stoke City'i 7-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City sahasında Stoke City'i farklı mağlup ederken, golü ve puanı bulunmayan Crystal Palace da son şampiyon Chelsea'yi yenerek ilk galibiyetini aldı.
Ligde Liverpool ve Crystal Palace'ı 5-0, Watford'u 6-0'lık skorlarla mağlup eden lider Manchester City, sahasında ağırladığı Stoke City'i de 7-2 yendi.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus (2), Raheem Sterling, David Silva, Fernandinho, Leroy Sane ve Bernardo Silva attı. Ev sahibi ekibin sezon başında renklerine bağladığı Silva, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.
Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 66. dakikada Belçikalı Kevin de Bruyne'nin yerine oyuna girerken, geçirdiği trafik kazasının ardından takımla çalışmaya başlayan Arjantinli Sergio Agüero yedek kulübesinde görev bekledi.
Stoke City karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından puanını 22'ye çıkaran namağlup Manchester City, liderliğini sürdürdü.
Ligde golü ve puanı bulunmayan son sıradaki Crystal Palace, sahasında son şampiyon Chelsea'yi ağırladı. Cesar Azpilicueta'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi ekibe galibiyeti Wilfried Zaha getirdi. Chelsea'nin tek golünü ise Tiemoue Bakayoko kaydetti.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Tottenham Hotspur - Bournemouth: 1 - 0
Swansea City - Huddersfield Town: 2 - 0
Burnley - West Ham United: 1 - 1
Kaynak: AA