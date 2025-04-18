Manchester United'dan tarihi geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek maç oynandı. Fransa'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Old Trafford'daki gol düellosu ise 5-4 tamamlandı. Bu sonuçla beraber Manchester United adını yarı finale yazdırdı.

Her dakikası ayrı bir heyecan

Heyecan fırtınasının dinmediği gecenin maçında Manchester United, Olimpik Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1. dakikada Diogo Dalot'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Lyon, rakibine 71. dakikada Corentin Tolisso ve 78. dakikada Nicolas Tagliafico'nun golleriyle cevap vererek skoru 2-2 yaptı. Rövanşın 90 dakikalık normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Tolisso'nun 89. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Lyon, buna rağmen 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada (penaltıdan) Alexandre Lacazette'in attığı gollerle 4-2 üstünlük yakaladı.

Uzun yıllar unutulmayacak mücadelede geri dönüş yapmayı başaran Manchester United, 114. dakikada (penaltıdan) Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire'ın kaydettiği gollerle 5-4 galip gelerek yarı finale yükseldi.