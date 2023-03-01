Mbappe: Türkiye için her şey çok daha iyi olacak!

Depremezedelere barınma olanakları sağlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de katıldı.

Türk spor kanallarının canlı yayınladığı programa görüntülü bağlanan Fransız milli futbolcu, "Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım" dedi.

Kylian Mbappe'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."

Mbappe'den Türk Bayraklı paylaşım

Ayrıca 24 yaşındaki yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaştı.