Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru gönderdiği topa Bajic dokunamadı.
30. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Visca'dan aldığı topla sağ kanatta buluşan Caiçara, ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcu, karşısındaki rakibine rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Joe Hart'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde Da Costa, penaltı noktasına yakın bir bölgede topa kafayı vurdu. Kaleci Joe Hart, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
Mücadelenin ikinci bölümünde de her iki takımın çabası gol için yeterli olmadı ve maç 0-0 berabere tamamlandı.
Kaynak: AA