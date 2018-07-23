Merkel'in sözcüsünden Mesut Özil açıklaması

23 Temmuz 2018

Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası eleştirilere maruz kalan ve milli takımı bırakan Mesut Özil ile ilgili hükümetten önemli bir açıklama geldi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, konu ile ilgili olarak, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi.

Hükümet sözcüsü, Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduklarını da dile getirdi.