Mertens’in füzesi, G.Saray'a 400 bin euro kazandırdı

Emre ERGÜL

G.Saray’ın 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Olimpija Ljubljana oldu. G.Saray, son Slovenya şampiyonunu da elerse, kasasına 500 bin euro daha koyup, Şampiyonlar Ligi gruplarından önceki son durak olan Play-Off ’a yükselecek. Cimbom’un Play-Off ’taki muhtemel rakipleri de belli oldu: Slovan Bratislava (Slovakya)-Maccabi Haifa (İsrail) eşleşmesinin galibi, Molde (Norveç)-Klaksvik (Faroe Adaları) maçının galibi, Rakow (Polonya)-Aris Limassol (Rum Kesimi) maçının galibi ya da Antwerp (Belçika).