Mete Gazoz Dünya Kupası’nı 4. sırada tamamladı

Milli okçu Mete Gazoz, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'ni dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonun son gününde erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Gazoz, yarı finalde ABD'li Brady Ellison'a 6-2 yenilerek bronz madalya şansını kaybetti. Üçüncülük karşılaşmasında ise Fransız Thomas Chirault karşısında 7-1 mağlup olan milli sporcu, turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

Türkiye, Dünya Kupası Finalleri'ndeki tek madalyasını makaralı yay erkekler kategorisinde şampiyon olan Emircan Haney ile kazandı. Kadınlar makaralı yayda mücadele eden Hazal Burun ise çeyrek finalde elendi.