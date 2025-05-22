Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, vatandaşların özellikle sıcak saatlerde dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara bölgelerinde ise yer yer toz taşınımı görülebileceği ifade ediliyor.

İstanbul'da yağmur yok

İstanbul’da bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer pus görülmesi beklenirken, gün içinde yağış tahmini bulunmuyor. En yüksek sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar artıyor

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’de sıcaklıkların 34-36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 29, İzmir'de ise 33 derece olacak. Güneşli hava yurt genelinde etkisini sürdürecek.

Bölgelere göre; il il hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabash ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık