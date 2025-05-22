Meteoroloji 22 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı! Sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Mayıs tarihli hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İstanbul dahil birçok ilde güneşli hava etkili olacak. Marmara’nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında sis ve pus görülebilir, Ege ve Marmara'da ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, vatandaşların özellikle sıcak saatlerde dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara bölgelerinde ise yer yer toz taşınımı görülebileceği ifade ediliyor.
İstanbul'da yağmur yok
İstanbul’da bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer pus görülmesi beklenirken, gün içinde yağış tahmini bulunmuyor. En yüksek sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.
Sıcaklıklar artıyor
Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’de sıcaklıkların 34-36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 29, İzmir'de ise 33 derece olacak. Güneşli hava yurt genelinde etkisini sürdürecek.
Bölgelere göre; il il hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabash ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık