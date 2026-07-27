Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maçı tarihi...
UEFA Avrupa Ligi 2. öne eleme turunda Beşiktaş rövanş maçında Midtjylland deplasmanına gidiyor. 1-0'lık skorla avantaj sağlayan Kara Kartal, Danimarka'da da galibiyeti hedefliyor. Milyonlar müsabakayı beklerken "Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanmış durumda...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. turunun ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0'la geçti. Bu hafta temsilcimiz deplasmanda rövanşa çıkacak. Taraftar mücadeleyi beklerken "Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklaşıyor.
Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Midtjylland - Beşiktaş maçı 30 Temmuz Perşembe günü saat saat 20.00'de oynanacak. Mücadelenin S Sport'tan ekrana gelmesi bekleniyor.
Kara Kartal, Midtjylland'ı elediği takdirde 3. turda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.