Migros Yemek, Fenerbahçe Medicana'ya sponsor oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye gelinde hizmet veren ve en hızlı büyüyen yemek platformu olarak kendini kanıtlayan Migros Yemek'in logosu, 2025-2026 sezonunda sarı meleklerimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda giyeceği formaların sırt numaralarının üzerinde yer alacak. Bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor; Migros Yemek'e 'Büyük Fenerbahçe Ailemize' hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar yaşamayı temenni ediyoruz."