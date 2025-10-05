Milli bilardocular Avrupa’dan 2’si altın 3 madalyayla döndü

Türkiye Bilardo Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda’nın Assen kentinde gerçekleştirilen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası’nda milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Kadınlar 10 top finalinde Alman rakibi Yvonne Ullmann-Hybler’i 5-4 mağlup eden Sinem Kökten, kariyerinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük erkekler 10 top disiplininde mücadele eden Ferdi Özdemir, finalde Finlandiyalı rakibi Valtteri Virtanen’i 7-5 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı kategoride yarışan Erdem Özelçi ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlarla Türkiye, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası’nı 2’si altın, 1’i bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.