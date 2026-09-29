MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fransa ve İtalya yenilgisinin ardından Milli Takım'da moraller epey düşük. Türkiye turnuvadaki bir sonraki maçını Belçika ile yapılacak. Mücadele tarihi merak edilirken "Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Milli maç ne zaman?

Belçika Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

12. randevu

İki ülke şimdiye kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Belçika, üçünü Türkiye kaz