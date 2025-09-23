Milli maç ne zaman? Bulgaristan Türkiye maçı hangi tarihte, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan'a konuk olacak. 3. sırada yer alan Türkiye bu maçtan mutlak galip gelmek zorunda... Tüm Türkiye'nin kalbi futbolcularımız ile birlikte atacak. Şimdiden "Milli maç ne zaman" sorusu tırmanıyor.

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman?

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak.

Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.