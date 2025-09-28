Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nin 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya katılma hedefiyle sahaya çıkacak A Milli Takım için bu karşılaşma kritik öneme sahip. Maç tarihine dair merak artarken, futbolseverler “Milli maç ne zaman” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman?

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak.

Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.