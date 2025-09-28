Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, üçüncü hafta maçında Bulgaristan’a konuk olacak. Grupta 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, puan kaybı yaşamamak için sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, kritik karşılaşmanın tarihini merak ediyor ve “Milli maç ne zaman” sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nin 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya katılma hedefiyle sahaya çıkacak A Milli Takım için bu karşılaşma kritik öneme sahip. Maç tarihine dair merak artarken, futbolseverler “Milli maç ne zaman” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman?
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak.
Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak
Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.
1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.
İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.