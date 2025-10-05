Milli maç ne zaman? Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir sınava çıkıyor. Rakip bu sefer Bulgaristan... A Milli Futbol Takımı'mızın puan kaybına tahammülü yok. Hedef mutlak 3 puan... Milli maç için tüm Türkiye heyecanlanırken sıkça "Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Milli maç ne zaman?

Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının 27 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)