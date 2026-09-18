Milli maç ne zaman? Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Uluslar Ligi kısa süre içinde başlayacak. A Milli Erkek Futbol Takımı'mız gruptaki ilk maçını Fransa ile yapacak. Milli Takımı'mızın kadrosu açıklanırken maç tarihini merak edenler "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor. Milli ara ise 21 Eylül'de verilecek.

Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.

Milli Takım aday kadrosu

Kaleci

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha

Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet

Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün