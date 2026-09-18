UEFA ülke sıralaması puan durumu... Türkiye kaçıncı sırada ve puanı kaç?
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor Avrupa'da maçlara çıkıyor. Dün akşam Beşiktaş, Fransa ekibi Marsilya ile karşıya geldi. Kara Kartal, rakibini 4-1 yenerken UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte UEFA ülke sıralaması ve puan durumu...
UEFA ülke puan durumu maçlar oynandıkça değişiyor. Dün akşam Beşiktaş, Marsilya karşısında farklı galibiyet alırken ülke puan durumuna katkı sağladı. Şimdi sık sık "Türkiye kaçıncı sırada ve puanı kaç" diye soruluyor.
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve puanı kaç?
Son oynanan maçlarla birlikte Türkiye'nin ülke puanı 50.275'e çıktı VE 9 sırada yer aldı.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
1- İngiltere | 103.976 puan
2- İtalya | 88.589 puan
3- İspanya | 83.243 puan
4- Almanya | 81.545 puan
5- Fransa | 69.153 puan
6- Portekiz | 65.750 puan
7- Belçika | 59.450 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- TÜRKİYE | 50.275 puan
10- Çekya | 45.125 puan
11- Polonya | 45.125 puan
12- Yunanistan | 45.012 puan