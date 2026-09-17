Trabzonspor yeni teknik direktörünü duyurdu

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Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Thomas Reis oldu. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alman çalıştırıcının göreve getirildiğini kamuoyuna duyurdu.

Kulübün paylaşımında, "Hoş geldin Thomas Reis" ifadelerine yer verildi.

İmza töreni Papara Park'ta

Trabzonspor'dan yapılan bir diğer paylaşımda Thomas Reis için imza töreni düzenleneceği bildirildi. Bordo-mavili kulüp, "Teknik Direktörümüz Thomas Reis için saat 15.45’te Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir." açıklamasını yaptı.