Milli maç ne zaman? Türkiye - Romanya maçı hangi gün, saat kaçta?

Dünya Kupası Elemeleri yarı final müsabakaları yakın zamanda başlayacak. Türkiye de Romanya ile tur mücadelesi verecek. Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Milli Takım, bu zorlu engeli geçme hedefinde... Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Romanya maçı hangi gün, saat kaçta?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de başlayacak. Kanal kesinleşmiş değil fakat TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Milli Takım Romanya ile bu zamana kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Romanya'nın 14 galibiyeti, A Milli Takım'ımızın 5 galibiyeti bulunuyor.