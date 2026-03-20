Milli maç ne zaman? Türkiye Romanya maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri devam ediyor. Gruptan 2. olarak çıkan ülkeler yarı final müsabakası yapacak. Milli Takım da ilk olarak Romanya'yı ağırlayacak. A Milli Erkek Futbol Takımı'mız, Romanya'yı geçerek finale uzanmak istiyor. Peki, Milli maç ne zaman?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de başlayacak. Kanal kesinleşmiş değil fakat TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Milli Takım Romanya ile bu zamana kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Romanya'nın 14 galibiyeti, A Milli Takım'ımızın 5 galibiyeti bulunuyor.