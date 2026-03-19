Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'na davet edildi

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya Milli Takımı'nda 27 Mart'ta İsviçre ve 31 Mart'ta da Gana ile oynanacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadro belirlendi.

Sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Sane de Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından aday kadroya çağrıldı.

Milli takım formasıyla 72 maçta görev alan Sane, bu maçlarda 16 gol kaydetti.