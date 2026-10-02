MİLLİ MAÇ SAATİ... Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Milli Takım hem 3 puan hem de moral kazanmak için sahaya çıkacak. Milyonlar maça kilitlenirken "Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

Milli maç ne zaman?

Belçika Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts, De Ketelaere.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Can, Yunus, Arda, Barış Alper.

A Milli Futbol Takımı 657. maçına Belçika karşısında çıkacak

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 367'si resmi, 289'u özel toplam 656 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 245 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 937 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 656 müsabakanın 566'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.