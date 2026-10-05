MİLLİ MAÇ SAATİ... İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'mız kritik bir maça çıkıyor. Millilerin Uluslar Ligi'nde mücadele edebilmesi için İtalya'yı yenmesi şart. Heyecan her geçen dakika katlanırken "İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu daha çok geliyor.
Türkiye nefesini tuttu İtalya - Türkiye mücadelesini bekliyor. Uluslar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen A Milli Futbol Takımı'mızda hedef mutlak galibiyet... Milyonlar mücadeleyi beklerken sık sık "İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.
Milli maç ne zaman?
İtalya Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka ATV'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca, Pio Esposito.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.
Arda ve Barış Alper cezalı
Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.