Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman?
Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilmiş durumda... Taraftarlar 7. haftayı sabırsızlıkla beklerken "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.
Milli ara nedeniyle lig maçlarına verilen kısa molanın ardından takımlar yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Taraftar da takımlarını bir an önce sahada görmek istiyor. Hafta sonu özellikle "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusuna cevap aranıyor.
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in 7. haftası 9 Ekim 2026 Cuma günü Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlıyor.
İşte maç programı...
9 Ekim Cuma
20:00 | Galatasaray – Kasımpaşa
10 Ekim Cumartesi
13:30 | Gençlerbirliği – Amed
16:00 | Samsunspor – Trabzonspor
16:00 | Alanyaspor – Erzurumspor
19:00 | Rizespor – Fenerbahçe
11 Ekim Pazar
13:30 | Konyaspor – Başakşehir
16:00 | Gaziantep FK – Çorum
19:00 | Beşiktaş – Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi
20:00 | Eyüpspor – Göztepe