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Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman?

Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilmiş durumda... Taraftarlar 7. haftayı sabırsızlıkla beklerken "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray lig maçı ne zaman?

Milli ara nedeniyle lig maçlarına verilen kısa molanın ardından takımlar yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Taraftar da takımlarını bir an önce sahada görmek istiyor. Hafta sonu özellikle "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusuna cevap aranıyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 7. haftası 9 Ekim 2026 Cuma günü Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlıyor.

İşte maç programı...

9 Ekim Cuma

20:00 | Galatasaray – Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

13:30 | Gençlerbirliği – Amed

16:00 | Samsunspor – Trabzonspor

16:00 | Alanyaspor – Erzurumspor

19:00 | Rizespor – Fenerbahçe

11 Ekim Pazar

13:30 | Konyaspor – Başakşehir

16:00 | Gaziantep FK – Çorum

19:00 | Beşiktaş – Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

20:00 | Eyüpspor – Göztepe

Kaynak: HABER MERKEZİ
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