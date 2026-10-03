Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati...
Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçlarına çıkacak. Günler ilerliyor maç tarihleri yaklaşıyor. Her iki kulübün de taraftarı mücadeleyi heyecanla beklerken "Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
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Şampiyonlar Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi. Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci maçlar için hazırlanıyor. İki kulüp de ilk galibiyetlerini almak isterken "Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray - Barcelona maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ